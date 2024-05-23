Адвокат прокомментировала ситуацию с наследством Александра Градского

По словам адвоката Юлии Нитченко, все вынесенные судебные решения о разделе наследства Александра Градского в данный момент обжалуются в апелляционном порядке. Окончательной инстанцией в этом процессе может стать Верховный суд. Ранее Тверской суд Москвы отказал третьей супруге артиста Ольге в праве на наследство. Она претендует на половину совместно нажитого имущества.

По данным СМИ, общая стоимость движимого и недвижимого имущества Градского может составлять от 400 миллионов до триллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

