Олег Газманов: Москва шокирует иностранцев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва настолько прекрасна, что шокирует гостей из других стран, рассказал народный артист России Олег Газманов в интервью телеканалу Москва 24.



Олег Газманов народный артист России У меня есть друзья-иностранцы, связанные с музыкой. Их шокирует Москва. Не просто вот они удивляются [когда приезжают], а их шокирует столица. Причем это не то, что я веду их по памятным местам каким-то: они просто ходят где-то [по городу].

Газманов добавил, что то, как Москва преобразилась и как быстро продолжает преображаться, – "вообще удивительно".

"Я все люблю: Красная площадь, "Сити"... Это все разное абсолютно, но это Москва, и иногда, знаете, если долго не ездишь в какой-то район, то потом не узнаешь его – так быстро строится все", – сказал он.

Артист отметил, что ему очень нравится Замоскворечье, Патриаршие пруды, все "места, где молодежь, народ собирается". "Это огромное количество всяких кафешек, ресторанчиков... Москва прекрасна", – заключил он.

Большое интервью с народным артистом России Олегом Газмановым смотрите 8 мая в 18:30 на телеканале Москва 24.

Ранее стало известно, что песни ряда российских исполнителей, в числе которых Олег Газманов, могут сделать частью образовательной программы в школах. По словам автора инициативы, депутата Госдумы Сергея Колунова, такое предложение поступало к нему "и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации".