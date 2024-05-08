08 мая, 12:34Шоу-бизнес
Олег Газманов: Москва шокирует иностранцев
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Москва настолько прекрасна, что шокирует гостей из других стран, рассказал народный артист России Олег Газманов в интервью телеканалу Москва 24.
Газманов добавил, что то, как Москва преобразилась и как быстро продолжает преображаться, – "вообще удивительно".
"Я все люблю: Красная площадь, "Сити"... Это все разное абсолютно, но это Москва, и иногда, знаете, если долго не ездишь в какой-то район, то потом не узнаешь его – так быстро строится все", – сказал он.
Артист отметил, что ему очень нравится Замоскворечье, Патриаршие пруды, все "места, где молодежь, народ собирается". "Это огромное количество всяких кафешек, ресторанчиков... Москва прекрасна", – заключил он.
Большое интервью с народным артистом России Олегом Газмановым смотрите 8 мая в 18:30 на телеканале Москва 24.
Ранее стало известно, что песни ряда российских исполнителей, в числе которых Олег Газманов, могут сделать частью образовательной программы в школах. По словам автора инициативы, депутата Госдумы Сергея Колунова, такое предложение поступало к нему "и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации".