Более 50% опрошенных россиян поддержали включение в школьную программу "Любэ" и Газманова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Идею включить в школьную программу по музыке современных патриотических исполнителей, включая группу "Любэ", Shaman (Ярослава Дронова) и Олега Газманова, поддержали 59% опрошенных россиян. Это следует из результатов исследования аналитического центра Университета "Синергия", с которым ознакомилась Москва 24.

Исследование проводилось в онлайн-режиме 20 марта, в нем приняли участие почти 5 тысяч совершеннолетних жителей со всей страны. Аналитики уточнили, что негативно данную инициативу восприняли всего 9% респондентов, а 32% высказались нейтрально.

Из тех, кто положительно отнесся к дополнению школьной программы, 19% выступили за включение в нее творчества "Любэ", 18% – за Олега Газманова, еще 16% поддержали Shaman. Опрошенные также предложили изучать на уроках творчество Юлии Чичериной, Григория Лепса, Ларисы Долиной, Александра Маршалла, Александра Скляра, Николая Баскова и Николая Носкова.

Отнесшиеся к инициативе положительно или нейтрально посчитали, что изучение современного репертуара патриотических певцов и исполнителей привьет ученикам чувство любви к Родине – так высказались 44%. Еще 30% респондентов уверены, что это сплотит школьников вокруг духовно-нравственных ценностей страны, а 26% – что расширит кругозор подростков.

Россияне, которые высказались против инициативы, уверены, что в школе нужно изучать только классические патриотические произведения, включая оперу Михаила Глинки "Иван Сусанин" и произведение Сергея Прокофьева "Александр Невский". Так посчитали 45%. Еще почти треть противников засомневались в художественной ценности современных песен, еще примерно столько же уверены, что школьники могут быть не готовы слушать современные песни, особенно на военную тематику.

Ранее замглавы Минпросвещения РФ Татьяна Васильева заявила, что может рассмотреть вариант с дополнением школьной программы патриотическими песнями современных авторов.

До этого с такой инициативой выступил депутат ГД Сергей Колунов. По его словам, частью образовательной программы может стать творчество Shaman, Олега Газманова и Николая Расторгуева.

Песни российских исполнителей могут войти в программу школьных уроков музыки