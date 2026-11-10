Севастополь стал объектом атаки беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников. Для отражения удара задействованы силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По его словам, военные уничтожают воздушные цели с помощью различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Развожаев также предупредил горожан о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской области женщина погибла после падения обломков беспилотника на крышу жилого дома. В момент происшествия она находилась в квартире на верхнем этаже здания.