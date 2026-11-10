Сенатор Кошелев: россияне могут продавать ипотечные квартиры с согласия банка

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Продажа ипотечной квартиры возможна даже до полного погашения кредита, однако собственнику придется предварительно согласовать сделку с банком. Без разрешения кредитной организации оформить переход права собственности не получится, рассказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Владимир Кошелев.

Сенатор объяснил, что до выплаты всей суммы кредита квартира остается в залоге у банка. Поэтому владелец не может самостоятельно распоряжаться такой недвижимостью без согласия залогодержателя. В противном случае Росреестр не зарегистрирует переход права собственности к покупателю.

По словам Кошелева, существует несколько способов продать жилье с непогашенной ипотекой. Первый – досрочно закрыть кредит за счет собственных средств или аванса покупателя. После погашения задолженности банк снимает обременение, и стороны оформляют сделку в обычном порядке.

Другой вариант предполагает погашение остатка долга непосредственно во время продажи. В этом случае банк контролирует движение денежных средств и после получения необходимой суммы начинает процедуру снятия обременения с квартиры.

Также покупатель может принять на себя оставшуюся ипотечную задолженность. Для этого кредит переоформляют на нового владельца, однако банк предварительно проверяет его доходы, кредитную историю и долговую нагрузку. Такой вариант доступен не по всем ипотечным программам. В частности, сложности могут возникнуть при продаже жилья, приобретенного по льготной ипотеке.

Отдельные согласования понадобятся, если для покупки квартиры использовали материнский капитал, среди собственников есть несовершеннолетние или недвижимость приобретена по программе военной ипотеки.

Кошелев рекомендовал заранее обратиться в банк и получить письменное согласие с указанием порядка проведения сделки и расчетов. По его словам, попытка обойти требования кредитной организации может привести к оспариванию продажи. При сложной схеме, например переоформлении долга на покупателя, сенатор посоветовал обратиться к юристу, специализирующемуся на подобных сделках.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил бесплатно предоставлять многодетным семьям квартиры из нераспроданного жилого фонда. По его мнению, эту меру можно реализовать в формате субсидированной государством аренды. Кроме того, он выступил за введение для таких семей ипотечных ставок на уровне 0% или даже минус 2%.