Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 04:34

Общество
Главная / Новости /

Сенатор Кошелев: россияне могут продавать ипотечные квартиры с согласия банка

В Совфеде объяснили, можно ли продать квартиру в ипотеке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продажа ипотечной квартиры возможна даже до полного погашения кредита, однако собственнику придется предварительно согласовать сделку с банком. Без разрешения кредитной организации оформить переход права собственности не получится, рассказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Владимир Кошелев.

Сенатор объяснил, что до выплаты всей суммы кредита квартира остается в залоге у банка. Поэтому владелец не может самостоятельно распоряжаться такой недвижимостью без согласия залогодержателя. В противном случае Росреестр не зарегистрирует переход права собственности к покупателю.

По словам Кошелева, существует несколько способов продать жилье с непогашенной ипотекой. Первый – досрочно закрыть кредит за счет собственных средств или аванса покупателя. После погашения задолженности банк снимает обременение, и стороны оформляют сделку в обычном порядке.

Другой вариант предполагает погашение остатка долга непосредственно во время продажи. В этом случае банк контролирует движение денежных средств и после получения необходимой суммы начинает процедуру снятия обременения с квартиры.

Также покупатель может принять на себя оставшуюся ипотечную задолженность. Для этого кредит переоформляют на нового владельца, однако банк предварительно проверяет его доходы, кредитную историю и долговую нагрузку. Такой вариант доступен не по всем ипотечным программам. В частности, сложности могут возникнуть при продаже жилья, приобретенного по льготной ипотеке.

Отдельные согласования понадобятся, если для покупки квартиры использовали материнский капитал, среди собственников есть несовершеннолетние или недвижимость приобретена по программе военной ипотеки.

Кошелев рекомендовал заранее обратиться в банк и получить письменное согласие с указанием порядка проведения сделки и расчетов. По его словам, попытка обойти требования кредитной организации может привести к оспариванию продажи. При сложной схеме, например переоформлении долга на покупателя, сенатор посоветовал обратиться к юристу, специализирующемуся на подобных сделках.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил бесплатно предоставлять многодетным семьям квартиры из нераспроданного жилого фонда. По его мнению, эту меру можно реализовать в формате субсидированной государством аренды. Кроме того, он выступил за введение для таких семей ипотечных ставок на уровне 0% или даже минус 2%.

Читайте также


обществонедвижимость

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика