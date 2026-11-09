Набиуллина рассказала, что мешает снижению ключевой ставки

Торопиться со снижением ключевой ставки не стоит, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, летом ускорился рост цен, а инфляционные ожидания снова начали повышаться. Кроме того, расходы бюджета оказались выше, чем предполагалось ранее.

Набиуллина также отметила, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы, промышленные предприятия и логистические центры временно ограничили производственные возможности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.