09 ноября, 13:15Экономика
Набиуллина рассказала, что мешает снижению ключевой ставки
Торопиться со снижением ключевой ставки не стоит, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, летом ускорился рост цен, а инфляционные ожидания снова начали повышаться. Кроме того, расходы бюджета оказались выше, чем предполагалось ранее.
Набиуллина также отметила, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы, промышленные предприятия и логистические центры временно ограничили производственные возможности.
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