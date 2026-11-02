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02 ноября, 21:54

Экономика

В России установили порядок передачи государству выморочных вкладов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, который устанавливает особый порядок передачи в собственность государства денежных средств и драгоценных металлов умерших граждан, признанных выморочным имуществом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новый порядок действует в отношении рублей и иностранной валюты, а также драгоценных металлов, размещенных на банковских счетах и вкладах. При этом должно пройти более пяти лет со дня смерти владельца, имущество должно быть признано выморочным и не проходить по наследственным делам.

Формированием перечня такого имущества займется Росимущество. Ведомство будет использовать сведения Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной нотариальной палаты, Федеральной службы судебных приставов и банков.

ФНС до 1 декабря 2026 года должна сформировать данные об умерших гражданах и их банковских счетах и передать их Росимуществу. После этого ведомство направит информацию в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.

Указ также определяет порядок обращения с иностранной валютой и драгоценными металлами. Средства в иностранной валюте подлежат перечислению в рублях, а стоимость драгоценных металлов рассчитывается по условиям договора банковского счета или по учетной цене, установленной Центральным банком России.

Ранее депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях поддержали законопроект о 10-летнем сроке исковой давности при оспаривании сделок по приватизации государственного и муниципального имущества. Нововведения предполагают корректировку Гражданского кодекса РФ. В частности, теперь при оспаривании соответствующих соглашений суд сможет отказать в иске после истечения 10 лет.

Закон также устанавливает, что срок исковой давности не распространяется на случаи передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения из государственной или муниципальной собственности.

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