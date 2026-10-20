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20 октября, 04:35

Экономика

Минэнерго создаст единую базу данных о наличии топлива на АЗС

Фото: depositphotos/zorandim

Минэнерго разрабатывает систему оцифровки данных о наличии и продаже топлива на автозаправках. Ведомство планирует законодательно обязать АЗС и других участников отрасли предоставлять эти сведения, сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора департамента нефтегазового комплекса министерства Антона Рубцова.

Сейчас Минэнерго получает данные об отгрузках и продажах на АЗС и нефтебазах вручную. Ведомство обсуждает возможность автоматизировать сбор информации на базе подведомственного Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша отметил, что все члены союза уже передают сведения о наличии топлива в добровольном порядке по соглашениям с региональными властями. Договоренности предусматривают приоритетное обеспечение топливом заправок, которые предоставляют данные, однако из-за дефицита бензина это условие не выполняется.

Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев считает инициативу Минэнерго необходимой. По его словам, сейчас информация может поступать с задержкой, из-за чего регуляторы и правительство рискуют принимать решения на основе неполных или устаревших сведений.

Эксперты полагают, что цифровая база будет полезна и после окончания топливного кризиса. В стабильных условиях она позволит отслеживать топливные балансы, выявлять локальные перебои и планировать поставки в удаленные регионы и на стратегические объекты. При этом создание автоматической системы отслеживания топлива не займет много времени, считают специалисты.

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что нехватка автомобильного бензина внутри страны остается примерно на уровне 5%. При этом власти рассчитывают на дальнейшее улучшение ситуации. Общий дисбаланс на рынке Новак оценил в 4–6 миллионов баррелей в сутки.

Вице-премьер добавил, что Россия продолжит импорт бензина как минимум до конца 2026 года для обеспечения внутреннего рынка и восстановления запасов топлива, которые были снижены летом.

Новак сообщил о восстановлении работы российских НПЗ

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