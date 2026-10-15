Россия сохранит импорт бензина до конца года

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Россия продолжит импорт бензина как минимум до конца 2026 года для обеспечения внутреннего рынка и восстановления запасов топлива, которые были снижены летом. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на полях Российской энергетической недели, передает РИА Новости.

Он также отметил, что объемы поставок импортного бензина остаются стабильными и составляют около 10% внутреннего рынка.

Ранее Новак отмечал, что ситуация на российском топливном рынке улучшилась. Ряд нефтеперерабатывающих заводов возобновил работу после ремонта. По словам вице-премьера, многое зависит от дальнейшего развития ситуации с ударами по энергетической инфраструктуре страны.

Тем временем цены на бензин снизились в 31 регионе России. Больше всего за прошедшую неделю топливо подешевело в Крыму – на 5,24%.

