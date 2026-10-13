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13 октября, 15:51

Экономика

ФАС выдала 99 предупреждений участникам топливного рынка

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года выдала 99 предупреждений участникам топливного рынка. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания о ситуации на рынке топлива.

"В настоящее время возбуждено 67 дел, выдано 99 предупреждений", – говорится в публикации.

Более того, между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации, добавили в кабмине.

По данным Росстата, в период с 29 сентября по 5 октября бензин подешевел в 27 российских регионах. Сильнее всего цена на топливо упала в Марий Эл – на 2,49%. Более чем на 2% стоимость уменьшилась в Чувашии. Еще в трех регионах топливо потеряло в цене более 1%. Речь идет о Северной Осетии – Алании, Мордовии и Ростовской области.

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