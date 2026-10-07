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07 октября, 19:31

Экономика

Бензин подешевел в 27 регионах России

Фото: depositphotos/zorandim

Стоимость автомобильного топлива снизилась в 27 регионах России в период с 29 сентября по 5 октября. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Сильнее всего бензин подешевел в Марий Эл – на 2,49%. Более чем на 2% цена снизилась в Чувашии. Еще в трех регионах топливо потеряло в цене более 1%. Речь идет о Северной Осетии – Алании, Мордовии и Ростовской области.

В 22 регионах снижение стоимости составило менее 1%. При этом более чем на 0,5% бензин подешевел в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также во Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях.

Меньше всего цены снизились в Дагестане, Крыму, на Алтае, в Пермском и Приморском крае, а также в Кемеровской, Астраханской, Тамбовской, Курганской, Новосибирской, Пензенской, Курской и Ленинградской областях.

Ранее сообщалось, что в 15 регионах страны заключены соглашения с независимыми АЗС о стабилизации цен на топливо. Реализация подписанных документов находится на контроле Федеральной антимонопольной службы. Всего на топливном рынке возбуждено 58 дел, также выдано 91 предупреждение.

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