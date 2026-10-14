14 октября, 13:46Экономика
Новак заявил о значительном улучшении ситуации на топливном рынке
Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов
Ситуация на топливном рынке России сейчас значительно лучше, чем месяц назад: часть нефтеперерабатывающих заводов вернулась к работе после ремонтов, сообщил вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе.
"У нас ряд заводов вышли в работу после ремонтов, и сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад", – сказал он.
Вице-премьер отметил, что накануне состоялся очередной штаб, в котором приняли участие регионы, министерство энергетики и федеральные органы исполнительной власти. Улучшение Новак связывает, среди прочего, с усилением защиты объектов.
"Наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту. Это одно из направлений улучшения ситуации", – пояснил он.
Новак добавил, что многое зависит от дальнейшего развития ситуации с атаками на энергетическую инфраструктуру. Он выразил надежду, что ситуация продолжит улучшаться.
Ранее сообщалось, что соглашения с независимыми АЗС о стабилизации цен на топливо заключены в 15 регионах России. Контроль за реализацией подписанных документов ведет Федеральная антимонопольная служба. На топливном рынке всего возбуждено 58 дел и выдано 91 предупреждение.
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