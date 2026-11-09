Первая в России школа технологов для парфюмерно-косметической отрасли откроется в Москве

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Первая в России школа практических технологов парфюмерно-косметической отрасли заработает в 2027 году. Она откроется при Институте фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета в Москве, сообщила пресс-служба учреждения.

В университете отметили, что в школе можно будет обучаться на специалистов по разработке парфюмерно-косметических средств с использованием строгих принципов доказательного подхода к их созданию и исследованию в соответствии с фармацевтическими стандартами. Организаторы планируют, что школа сможет задать новые и более высокие стандарты безопасности и эффективности для отечественной косметической индустрии.

В вузе подчеркнули, что учебное заведение будет направлено на выпускников медицинских, фармацевтических, биологических и химических образовательных учреждений, специалистов по профилю "Биомедицина" и выпускников профильных колледжей.

Предполагается, что программа будет рассчитана на 300 академических часов.

"Обучение будет модульным и практикоориентированным, охватывая полный цикл косметической разработки и производства", – говорится в сообщении.

Ранее орган по сертификации "Роскачество – Веган" выдал первый в стране документ на парфюмерно-косметическую продукцию. Обладателем веганского сертификата стала группа компаний Natura Siberica. Документ подтверждает, что шампуни, гели для душа и средства для лица и тела соответствуют стандарту.

