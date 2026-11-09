Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 13:29

Общество

Первая в России школа технологов для парфюмерно-косметической отрасли откроется в Москве

Фото: depositphotos/billiondigital

Первая в России школа практических технологов парфюмерно-косметической отрасли заработает в 2027 году. Она откроется при Институте фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета в Москве, сообщила пресс-служба учреждения.

В университете отметили, что в школе можно будет обучаться на специалистов по разработке парфюмерно-косметических средств с использованием строгих принципов доказательного подхода к их созданию и исследованию в соответствии с фармацевтическими стандартами. Организаторы планируют, что школа сможет задать новые и более высокие стандарты безопасности и эффективности для отечественной косметической индустрии.

В вузе подчеркнули, что учебное заведение будет направлено на выпускников медицинских, фармацевтических, биологических и химических образовательных учреждений, специалистов по профилю "Биомедицина" и выпускников профильных колледжей.

Предполагается, что программа будет рассчитана на 300 академических часов.

"Обучение будет модульным и практикоориентированным, охватывая полный цикл косметической разработки и производства", – говорится в сообщении.

Ранее орган по сертификации "Роскачество – Веган" выдал первый в стране документ на парфюмерно-косметическую продукцию. Обладателем веганского сертификата стала группа компаний Natura Siberica. Документ подтверждает, что шампуни, гели для душа и средства для лица и тела соответствуют стандарту.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика