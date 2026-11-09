Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение трамваев трех маршрутов восстановлено на Красноказарменной улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Трамваи маршрутов № Т2, 32 и 50 задерживались в районе остановки "Метро "Авиамоторная". Пассажиров призывали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее по техническим причинам с опозданиями следовали трамваи маршрутов № 10, 15, 21 и 30 на северо-западе столицы. Для пассажиров временно были запущены автобусы от остановки "Таллинская улица" до станции метро "Щукинская".

Через некоторое время движение на всех маршрутах было восстановлено.

