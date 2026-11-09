Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На Красноказарменной улице в Москве задерживаются трамваи № Т2, 32 и 50. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Транспорт задерживается в районе остановки "Метро "Авиамоторная". В ведомстве уточнили, что маршруты временно изменены.

Также пассажиров попросили быть внимательнее и следить за объявлениями водителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах расширить сеть беспилотных трамваев в Москве. До конца 2026 года такие вагоны начнут курсировать еще по двум маршрутам Краснопресненской сети – № 15 и 21, а в 2027-м на линии планируют вывести дополнительно 25 беспилотных трамваев.

К 2030 году город намерен оснастить автономными технологиями около двух третей трамвайного парка, а к 2035-му – более 90%. Это позволит повысить точность выполнения расписания и среднюю скорость движения транспорта, добавил мэр.