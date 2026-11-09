Два онкопрепарата станут доступны для россиян по ОМС в 2027 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два индивидуализированных препарата для лечения меланомы кожи и опухолей желудочно-кишечного тракта станут доступны россиянам по обязательному медицинскому страхованию в 2027 году. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время пленарного заседания IV Международного форума природоподобных технологий, который проходит в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".

Голикова уточнила, что эти лекарства обучают иммунитет распознавать опухолевые клетки. По ее словам, это уникальные российские продукты, у которых нет мировых аналогов.

В свою очередь, российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака "Онкорна" также намерены внести в перечень оплачиваемых за счет средств обязательного медицинского страхования со следующего года. Лечение вакцинами будет проводиться федеральными клиниками. Доступ к помощи получат все граждане России.

Кроме того, российские ученые разработали лекарственный препарат от онкологических заболеваний, который точнее направляет действующее вещество к опухоли и снижает вред для сердца. Он создан с использованием свойств доксорубицина.

Лекарство должно точнее доставлять действующее вещество к злокачественной опухоли и уменьшать кардиотоксичность. Это позволит сделать лекарственную терапию результативнее и сократить число побочных эффектов. Ввод препарата в практическое применение начнется в 2029 году.