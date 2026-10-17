Новый препарат для лечения рака печени прошел первые испытания в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первая и вторая фаза клинических исследований нового препарата против рака печени "Гепаторен-МРНЦ" прошли успешно. Об этом ТАСС сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

По его словам, лекарство не имеет аналогов в мире. Препарат основан на альбуминовых сферах, меченных изотопом 188Re, и предназначен для лечения пациентов с первичным и метастатическим раком печени.

"Мы завершили I и II фазы клинических исследований инновационного препарата", – отметил Каприн.

Ранее стало известно, что еще 36 пациентов получат отечественную вакцину от меланомы до конца года. Пока препарат разработан только против меланомы – одного типа опухолей. При этом двум пациентам данную вакцину уже ввели. Воспользоваться препаратом россияне могут бесплатно в рамках ОМС.

