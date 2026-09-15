Еще 36 пациентов получат российскую вакцину от рака кожи в этом году

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Еще 36 пациентов получат отечественную вакцину от меланомы до конца года, сообщил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов в ходе Международного фестиваля молодежи. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, сейчас онковакцина разработана только против меланомы – одного типа опухолей. При этом двум пациентам данную вакцину уже ввели.

Логунов также напомнил, что воспользоваться препаратом россияне могут бесплатно в рамках ОМС.

Впервые в клинической практике пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак" в апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России. Им стал 60-летний житель Курской области.

В конце августа стало известно, что его лечение проходит успешно. Планировалось, что он завершит курс вакцинации отечественным препаратом в сентябре.

