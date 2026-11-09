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09 ноября, 12:08

Общество

В России начали применять вакцину от аллергии на пыльцу березы

Фото: 123RF.com/seasontime

В России зарегистрировали и начали использовать вакцину против аллергии на пыльцу березы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время пленарного заседания IV Международного форума природоподобных технологий, который проходит в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".

"В следующем году еще два индивидуализированных препарата станут доступны для наших граждан в рамках системы обязательного медицинского страхования", – сказала она.

Также в России разрабатывают новые вакцины для защиты от опасных инфекций и лечения онкологических заболеваний. Центр имени Гамалеи планирует создать портфолио почти из 30 препаратов против вирусов и бактерий, способных вызвать пандемии.

Кроме того, в стране завершили доклинические исследования онковакцины CaTeVac. Ее применение для лечения сарком мягких тканей планируют начать в 2027 году. В перспективе препарат также могут использовать против меланомы, рака почки и других видов злокачественных опухолей.

Помимо этого, Минздрав России сообщил о планах расширить национальный календарь прививок. В 2027 году в него включат вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Препарат начнет поступать в российские регионы уже со следующего года.

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