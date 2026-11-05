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05 ноября, 12:24

Общество

Доклинические исследования онковакцины CaTeVac завершили в России

Фото: 123RF.com/kmranjuahmed

Доклинические исследования отечественной дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac завершили в России. Начать ее применение у пациентов с саркомами мягких тканей планируется с 2027 года, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Сейчас оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение препарата, разработанного ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова". Вакцина предназначена для обучения иммунной системы пациента распознавать и уничтожать опухолевые клетки.

В перспективе препарат также могут использовать для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей центральной нервной системы и злокачественных солидных опухолей, при которых исчерпаны возможности стандартной терапии.

Ранее сообщалось, что в России успешно прошли первая и вторая фазы клинических исследований нового препарата "Гепаторен-МРНЦ" против рака печени. Лекарство не имеет аналогов в мире, оно основано на альбуминовых сферах, меченных изотопом 188Re, и предназначено для лечения пациентов с первичным и метастатическим раком печени.

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