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09 ноября, 14:12

Шоу-бизнес

Семь общественных организаций выступили против концерта Киркорова в Ярославле

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Представители семи общественных организаций Ярославской области попросили губернатора Михаила Евраева отменить концерт народного артиста России Филиппа Киркорова. Открытое обращение опубликовал в соцсети "ВКонтакте" руководитель местного отделения "Союза десантников России" Андрей Палачев.

Поводом для обращения стал эпизод с участием певца, во время которого он публично разорвал тельняшку. Авторы письма считают, что подобные действия оскорбляют чувства части общества, прежде всего действующих военных и ветеранов. Они подчеркнули, что тельняшка и десантный берет имеют особое значение для десантников, а неуважительное отношение к этим предметам может быть расценено как насмешка над памятью погибших военнослужащих.

В письме также говорится о потерях ярославского военно-патриотического клуба "Десантник" имени Леонида Палачева, за время спецоперации погибли восемь его участников. Авторы обращения опасаются, что проведение концерта на одной из крупнейших площадок города станет болезненным для семей погибших и может привести к росту социальной напряженности. В связи с этим они призвали главу региона защитить интересы ветеранов и родственников военнослужащих.

Свои подписи под обращением поставили представители "Боевого братства", "Фронтового братства", областного Комитета семей воинов Отечества и регионального отделения "Поискового движения России". Помимо публикации письма, Палачев записал отдельное видеообращение к губернатору. На записи он находится на фоне военной техники.

Концерт Киркорова назначен на 27 ноября. Выступление должно пройти на "Арене-2000. Локомотив" – крупнейшем концертном зале Ярославля. Организатором указано ООО "ЛМА". В правительстве региона подтвердили, что получили обращение общественников.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил приостановить проведение концертов в России до окончания спецоперации. С такой инициативой он выступил после инцидента на выступлении певицы Лолиты в Сочи, которое трижды прерывали из-за угрозы атаки беспилотников.

Бородин считает, что массовые мероприятия создают дополнительную нагрузку на силовые структуры и могут угрожать безопасности зрителей, а следить за соблюдением запрета должны губернаторы регионов.

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