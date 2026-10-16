Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 17:38

Шоу-бизнес

С певца Akmal' потребовали 3,5 млн рублей за сорванный тур в Казахстане

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Егор Алеев

Организатор концертов подал в Арбитражный суд Москвы иск против российского певца Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов. – Прим. ред.), потребовав взыскать с артиста 3,5 миллиона рублей за отмену выступлений в Казахстане. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Претензии связаны с отменой пяти концертов в Костанае, Усть-Каменогорске и Павлодаре. Истец заявляет, что понес существенные убытки, поскольку артист не исполнил взятые на себя обязательства.

Гастрольный тур исполнителя по Казахстану прервали в октябре 2025 года. Поводом послужил инцидент на концерте в Петропавловске, где певец не стал принимать подарок от зрительницы в сине-желтом пакете. Артист тогда предложил сжечь упаковку.

История вызвала резонанс, поскольку эти цвета являются цветами флага Казахстана. После случившегося выступления в трех городах отменили, официально организаторы объяснили это "техническими причинами".

Ранее сообщалось, что в одном из столичных баров отменили выступление российской певицы Ларисы Долиной. Позднее стало известно, что зрители не могут купить билеты на мероприятие, которое должно было пройти 11 ноября в Коломне. Кроме того, концерты Долиной в Обнинске и Брянске также пропали из онлайн-сервисов продажи билетов.

Читайте также


судышоу-бизнесза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика