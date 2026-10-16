С певца Akmal' потребовали 3,5 млн рублей за сорванный тур в Казахстане

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Организатор концертов подал в Арбитражный суд Москвы иск против российского певца Akmal' (настоящее имя – Акмаль Ходжаниязов. – Прим. ред.), потребовав взыскать с артиста 3,5 миллиона рублей за отмену выступлений в Казахстане. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

Претензии связаны с отменой пяти концертов в Костанае, Усть-Каменогорске и Павлодаре. Истец заявляет, что понес существенные убытки, поскольку артист не исполнил взятые на себя обязательства.

Гастрольный тур исполнителя по Казахстану прервали в октябре 2025 года. Поводом послужил инцидент на концерте в Петропавловске, где певец не стал принимать подарок от зрительницы в сине-желтом пакете. Артист тогда предложил сжечь упаковку.

История вызвала резонанс, поскольку эти цвета являются цветами флага Казахстана. После случившегося выступления в трех городах отменили, официально организаторы объяснили это "техническими причинами".

Ранее сообщалось, что в одном из столичных баров отменили выступление российской певицы Ларисы Долиной. Позднее стало известно, что зрители не могут купить билеты на мероприятие, которое должно было пройти 11 ноября в Коломне. Кроме того, концерты Долиной в Обнинске и Брянске также пропали из онлайн-сервисов продажи билетов.

