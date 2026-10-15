Концерт Ларисы Долиной отменили в столичном баре

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Выступление российской певицы Ларисы Долиной в столичном заведении Lюstra Bar отменили. Об этом изданию "Абзац" рассказала представитель площадки.

Концерт Долиной ранее анонсировался на официальных ресурсах бара. Выступление должно было пройти в выходной день в 20:00. Однако позже вся информация о музыкальном вечере и продаже билетов пропала с сайтов площадки и билетных операторов.

При этом новых концертов исполнительницы в этом баре до конца года не планируется. Причины срыва мероприятия и прекращения продажи билетов не раскрываются. Других дат для встречи зрителей с артисткой пока нет.

До этого в Уфе отменили концерт заслуженного артиста Башкирии Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин. – Прим. ред.). Выступление было запланировано на 21 октября.

Как рассказал сам артист, компания-организатор приняла решение не проводить мероприятия сразу в трех городах: Астрахани, Уфе и Нижнекамске. Причиной названы технические условия площадок, которые не позволяют провести полноценное шоу.