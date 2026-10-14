В Уфе отменили концерт Егора Крида

Фото: ТАСС/Александр Черезов

Выступление заслуженного артиста Башкирии Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин. – Прим. ред.) в Уфе отменили за неделю до шоу. Концерт должен был пройти 21 октября на "Уфа-Арене". Об отмене артист рассказал в своих соцсетях.

По его словам, компания-организатор приняла решение не проводить мероприятия сразу в трех городах: Астрахани, Уфе и Нижнекамске. Причиной названы технические условия площадок, которые не позволяют провести шоу в полном объеме.

Крид заявил, что сильно расстроен таким решением. Он отметил, что команда была полностью готова к концерту и каждый день работала над улучшением программы.

Ранее в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге отменили выступление народной артистки России Ларисы Долиной. Концерт был запланирован на 15 ноября и приурочен к 70-летию певицы. Причина отмены не называлась, возврат билетов проводился по месту их приобретения.