Прокуратура не нашла признаков мошенничества при организации концертов Канье Уэста

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Прокуратура не выявила признаков мошенничества при организации концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании организатора Say Agency Александра Панина.

Он уточнил, что это стало известно по результатам проверки. При этом официального заключения прокуратура еще не публиковала.

Концерты Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако площадка опровергла заключение договора на проведение мероприятий и указала, что не может принять музыканта.

Отмену его выступлений подтвердило американское агентство Access Opera, которое является партнером концертного тура Уэста. Мероприятия могли не состояться из-за несогласования с городскими властями.

По данным СМИ, судебные приставы арестовали средства Say Agency в пределах 115,5 тысячи рублей. Исполнительное производство возбуждено по исполнительному листу.

Позже глава компании Say Agency Анна Субчева заявляла, что возврат средств тем, кто купил билеты, должен был начаться с 12 октября. Однако в этот день люди не смогли вернуть деньги. Позднее в Say Agency заверили, что намерены вернуть все суммы, которые были выплачены за билеты.