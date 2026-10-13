Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 20:34

Шоу-бизнес

Прокуратура не нашла признаков мошенничества при организации концертов Канье Уэста

Фото: ТАСС/Zuma/Javier Rojas

Прокуратура не выявила признаков мошенничества при организации концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании организатора Say Agency Александра Панина.

Он уточнил, что это стало известно по результатам проверки. При этом официального заключения прокуратура еще не публиковала.

Концерты Уэста должны были пройти 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако площадка опровергла заключение договора на проведение мероприятий и указала, что не может принять музыканта.

Отмену его выступлений подтвердило американское агентство Access Opera, которое является партнером концертного тура Уэста. Мероприятия могли не состояться из-за несогласования с городскими властями.

По данным СМИ, судебные приставы арестовали средства Say Agency в пределах 115,5 тысячи рублей. Исполнительное производство возбуждено по исполнительному листу.

Позже глава компании Say Agency Анна Субчева заявляла, что возврат средств тем, кто купил билеты, должен был начаться с 12 октября. Однако в этот день люди не смогли вернуть деньги. Позднее в Say Agency заверили, что намерены вернуть все суммы, которые были выплачены за билеты.

"Московский патруль": россиянин потребовал вернуть миллион рублей за концерт Уэста

Читайте также


шоу-бизнес

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика