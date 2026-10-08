"Коммерсант": Канье Уэст заработал 20 млн долларов на отмененных концертах в Петербурге

Фото: AP/Invision/Jordan Strauss

Американский рэпер Канье Уэст заработал порядка 20 миллионов долларов на двух концертах в Санкт-Петербурге, которые в итоге не состоялись. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на два источника.

Один из собеседников издания уточнил, что сумма представляет собой не чистый гонорар: из этих средств оплачиваются, в частности, услуги персонала исполнителя. По словам другого источника, артист, скорее всего, не станет возвращать полученные деньги, поскольку это не прописано в его контракте.

В свою очередь, глава агентства Say Agency Анна Субчева рассказала, что компания, она сама и рэпер столкнулись с огромным потоком негатива, который создали конкуренты и разогнали СМИ. В частности, по ее словам, публиковались фейковые переписки с рэпером и его представителями. Субчева также подчеркнула, что ее компания не нарушила "ни одного закона".

Концерты должны были состояться 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако площадка опровергла заключение договора на проведение мероприятий и указала, что не может принять музыканта.

Отмену его выступлений подтвердило американское агентство Access Opera, которое является партнером концертного тура Уэста. Мероприятия могли отменить из-за несогласования с городскими властями. Более того, против концертов выступили силовики.

Зрители, купившие билеты на отмененные выступления Уэста, смогут вернуть деньги с 12 октября. При этом, по данным СМИ, судебные приставы арестовали средства Say Agency в пределах 115,5 тысячи рублей. Исполнительное производство возбуждено по исполнительному листу.