РИА Новости: приставы арестовали средства организатора концерта Канье Уэста в России

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Судебные приставы арестовали средства агентства Say Agency, которое выступает организатором концерта американского рэпера Канье Уэста в России, в пределах 115,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие материалы.

Уточняется, что арест был наложен 30 сентября. Исполнительное производство возбуждено по исполнительному листу, выданному Октябрьским районным судом Самары.

Выступления артиста были анонсированы в августе, их планировалось провести на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Однако площадка опровергла заключение договора на проведение мероприятий и указала, что не может принять музыканта.

Американское агентство Access Opera, выступающее партнером концертного тура Уэста, подтвердило отмену его выступлений. По данным СМИ, мероприятия могли отменить из-за несогласования их с городскими властями. Более того, против концертов выступили силовики.

Зрители, которые купили билеты на отмененные выступления Уэста, смогут вернуть деньги с 12 октября, заявляли в Say Agency.