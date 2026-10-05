Глава Say Agency назвала ошибку с организацией концертов Канье Уэста

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Единственной ошибкой при организации отмененных концертов рэпера Канье Уэста стало отсутствие подписанного договора аренды с "Газпром Ареной", заявила генеральный директор и учредитель агентства Say Agency Анна Субчева в интервью РБК.

По ее словам, организаторы полагались на "понятийные отношения, принятые в индустрии". Субчева отметила, что при подготовке мероприятий на стадионе все стороны обычно выходят в анонс без подписанного договора аренды и это нормальная практика. Однако в данном случае организаторы юридически не защитили себя, рассчитывая на гарантийное письмо.

"Сейчас, обернувшись назад, мы бы сначала подписали этот договор, а потом бы делали все остальное", – сказала она.

Именно на отсутствие подписанного договора аренды ссылалась "Газпром Арена", объявляя об отмене концерта. При этом ранее там были опубликованы анонс и розыгрыш билетов.

Субчева рассказала, что организаторы получили от "Арены" письмо с договоренностью заключить договор до 28 августа, а с 14 августа можно выходить в анонс и продажу билетов. При этом письмо было получено с почты документооборота площадки, с подписью и печатью.

"Дальше мы получили спецификацию: все услуги, которые они нам предоставят, и помещение. Также мы получили готовый договор аренды. Мы его подписали и в срок до 28 августа направили обратно в "Газпром Арену". Больше мы ничего не получали", – пояснила она.

Возврат билетов стартовал 12 сентября. Субчева объяснила, что деньги уже были перечислены контрагентам, поэтому возврат начался не раньше – у компании большое количество статей расходов, которые при этом требовали предварительных выплат. Однако 95% предоплат возвратные.

По ее словам, на этой неделе они будут получать денежные средства и отправлять их билетному оператору, а билетный оператор, аккумулируя их у себя, начнет выплаты.

Анонс выступлений артиста появился в августе, их планировали провести 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Но площадка опровергла заключение договора на проведение мероприятий и указала, что не может принять музыканта.

Отмену его выступлений подтвердило американское агентство Access Opera, которое является партнером концертного тура Уэста. По информации СМИ, мероприятия могли отменить из-за несогласования с городскими властями. Более того, против концертов выступили силовики.

Зрители, купившие билеты на отмененные выступления Уэста, смогут вернуть деньги с 12 октября. При этом, по данным СМИ, судебные приставы арестовали средства Say Agency в пределах 115,5 тысячи рублей. Исполнительное производство возбуждено по исполнительному листу.

