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12 октября, 11:04

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SHOT: покупатели билетов на концерты Канье Уэста в Петербурге не могут вернуть деньги

Покупатели билетов на концерты Канье Уэста в Петербурге не могут вернуть деньги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Покупатели билетов на концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге не могут вернуть деньги. Об этом сообщил канал SHOT.

Как рассказали покупатели, 12 октября наступил срок возврата, но при попытке получить деньги высвечивается уведомление: "Возврат сейчас недоступен".

Кроме того, возникла проблема с получением доступа к коду и к почтовому серверу. В другом случае появляется сообщение, что заказа не было.

Ранее глава компании Say Agency, занимавшаяся организацией выступлений, Анна Субчева заявила, что возврат средств начнется с 12 октября. По ее словам, все желающие смогут получить деньги через сервис Intickets.

Концерты рэпера должны были состояться 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако площадка опровергла заключение договора на проведение мероприятий и указала, что не может принять музыканта.

Отмену его выступлений подтвердило американское агентство Access Opera, которое является партнером концертного тура Уэста. Мероприятия могли не состояться из-за несогласования с городскими властями. Более того, против концертов выступили силовики.

По данным СМИ, судебные приставы арестовали средства Say Agency в пределах 115,5 тысячи рублей. Исполнительное производство возбуждено по исполнительному листу.

Стало также известно, что Уэст заработал более 20 миллионов долларов на двух концертах в Санкт-Петербурге, которые в итоге не состоялись. Сумма представляет собой не чистый гонорар: из этих средств оплачиваются, в частности, услуги персонала исполнителя. Кроме того, артист может решить не возвращать полученные деньги, поскольку это не прописано в его контракте.

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