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13 октября, 13:04

Шоу-бизнес

Организаторы концертов Канье Уэста в Петербурге намерены вернуть все деньги за билеты

Фото: AP/Invision/Evan Agostini

Организатор концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, компания Say Agency, намерена вернуть все деньги за билеты покупателям. Об этом ТАССзаявил представитель организации Александр Панин.

По его словам, денежные средства вернут в законном порядке.

Концерты рэпера должны были пройти 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако площадка опровергла заключение договора на проведение мероприятий и указала, что не может принять музыканта.

Отмену его выступлений подтвердило американское агентство Access Opera, которое является партнером концертного тура Уэста. Мероприятия могли не состояться из-за несогласования с городскими властями. Более того, против концертов выступали и силовики.

По данным СМИ, судебные приставы арестовали средства Say Agency в пределах 115,5 тысячи рублей. Исполнительное производство возбуждено по исполнительному листу.

Также сообщалось, что Уэст заработал более 20 миллионов долларов на двух концертах в Санкт-Петербурге, которые в итоге не состоялись. Сумма представляет собой не чистый гонорар: из этих средств оплачиваются, в частности, услуги персонала исполнителя. Кроме того, артист может решить не возвращать полученные деньги, поскольку это не прописано в его контракте.

Позже глава компании Say Agency Анна Субчева заявила, что возврат средств тем, кто купил билеты, начнется с 12 октября. Однако в этот день люди не смогли вернуть деньги. При попытке получить средства высвечивалось уведомление: "Возврат сейчас недоступен". Кроме того, возникла проблема с получением доступа к коду и к почтовому серверу. В другом случае появлялось сообщение об отсутствии заказа.

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