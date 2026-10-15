Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 13:01

Шоу-бизнес

Михаил Шуфутинский вступился за Любовь Успенскую после отмены ее концерта

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Певец Михаил Шуфутинский вступился за Любовь Успенскую после того, как артистка отменила концерт за полчаса до начала без объяснения причины. Об этом пишет "Звездач" в мессенджере МАХ.

Исполнитель предположил, что у его коллеги могли возникнуть проблемы со здоровьем. Певец пояснил, что иногда музыканты чувствуют, что не смогут выйти на сцену.

"У меня пока такого не было, и я не хотел бы, чтобы это было. Но в жизни бывает всякое", – сказал Шуфутинский на музыкальной премии "Виктория".

Артист добавил, что исполнители не имеют отношения к вопросам возврата денег за билеты. Решать эту проблему необходимо в кассе, подытожил Шуфутинский.

Об отмене концерта Успенской в Саратове стало известно 13 октября. По словам ее визажиста Алима Сакалова, она оставила свою команду в городе, и музыкантам пришлось провести ночь на полу в аэропорту. Он объявил о прекращении сотрудничества с певицей после инцидента.

Читайте также


шоу-бизнес

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика