Михаил Шуфутинский вступился за Любовь Успенскую после отмены ее концерта

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Певец Михаил Шуфутинский вступился за Любовь Успенскую после того, как артистка отменила концерт за полчаса до начала без объяснения причины. Об этом пишет "Звездач" в мессенджере МАХ.

Исполнитель предположил, что у его коллеги могли возникнуть проблемы со здоровьем. Певец пояснил, что иногда музыканты чувствуют, что не смогут выйти на сцену.

"У меня пока такого не было, и я не хотел бы, чтобы это было. Но в жизни бывает всякое", – сказал Шуфутинский на музыкальной премии "Виктория".

Артист добавил, что исполнители не имеют отношения к вопросам возврата денег за билеты. Решать эту проблему необходимо в кассе, подытожил Шуфутинский.

Об отмене концерта Успенской в Саратове стало известно 13 октября. По словам ее визажиста Алима Сакалова, она оставила свою команду в городе, и музыкантам пришлось провести ночь на полу в аэропорту. Он объявил о прекращении сотрудничества с певицей после инцидента.

