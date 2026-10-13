Визажист Успенской заявил, что певица отменила концерт в Саратове и унизила людей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Певица Любовь Успенская отменила концерт в Саратове и оставила свою команду в городе. Об этом сообщил ее визажист Алим Сакалов в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

По его словам, команду бросили, как дворовых собак, и никто даже не извинился. Билет Сакалов купил за свой счет. При этом музыканты, как он отметил, лежали в аэропорту на полу с 21:00 до 14:00 следующего дня.

"Свою дочь так бросайте на произвол в чужом городе, а не свою команду, которая была за вас горой. Желаю дочери лечения, именно она все это подговаривала", – написал он.

На этом фоне он объявил о прекращении сотрудничества с певицей. Отдельно визажист высказался об оскорблениях в адрес своих коллег.

"Как они всех оскорбляли и унижали – это какой-то позор. Пытались и меня, но меня невозможно, воспитание мое не позволит", – добавил Сакалов.

Ранее дочь Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что смогла восстановить отношения с матерью после продолжительного конфликта. Отмечалось, что несколько лет назад она обвиняла мать, переживавшую из-за ее зависимостей, в чрезмерной опеке. Плаксина заявила, что признала свои ошибки.