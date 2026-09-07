Дочь Успенской потребовала от жениха помолвочное кольцо за 1 миллион рублей

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Дочь артистки Любови Успенской, 36-летняя Татьяна Плаксина, потребовала от своего 22-летнего жениха Артема Москвина помолвочное кольцо с бриллиантами стоимостью 1 миллион рублей. О помолвке рассказали в программе "Хватит слухов!".

Москвин сделал предложение без кольца, признавшись, что подарок для невесты обойдется примерно в 1 миллион рублей. Плаксина на это ответила, что "не надо тут про баранки" и что главное – это наличие бриллиантов.

Будущая теща, в свою очередь, призвала молодого человека работать и продавать дорогие картины, чтобы купить достойное кольцо. Успенская также пошутила, что, если дочь решит развестись, она оставит зятя себе. Свадебные планы пары пока не раскрываются.

О романе Плаксиной и Москвина стало известно в июле, когда они вместе посетили премию Fashion Summer Awards. Молодой человек недавно закончил МГУ имени Ломоносова по специальности "искусствовед". Пара сошлась благодаря общему интересу к искусству. Сама девушка много лет занимается живописью, и ее работы выставляются в московских галереях.

Плаксина призналась, что влюбилась с первого взгляда, и отметила, что у нее появилась опора. Москвин же не скрывает восхищения возлюбленной и называет ее гением.

