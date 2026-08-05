Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 16:55

Шоу-бизнес

22-летний спутник Жанны Агузаровой опроверг роман с певицей

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

22-летний Даниил Онищенко, которого накануне заметили на отдыхе в компании певицы Жанны Агузаровой, опроверг информацию об отношениях с артисткой. Об этом он рассказал в беседе с порталом Super.

Молодой человек объяснил, что он входит в команду певицы и занимается организационными и административными вопросами. В конце июля он готовил выступление Агузаровой на фестивале Outline, для чего они остановились в отеле Country resort. Однако незадолго до начала фестиваль отменили, поэтому присутствие рядом с артисткой было связано исключительно с рабочими обязанностями.

"Никаких иных обстоятельств, которые впоследствии начали массово приписывать некоторые СМИ, не существует", – заявил он, добавив, что распространенные сведения уже нанесли "серьезный ущерб" его репутации.

Онищенко оказался возмущен тем, что в открытом доступе оказались его персональные данные и записи с камер наблюдения. По его словам, журналисты начали звонить на личный номер, а в СМИ появились материалы с ложными предположениями. Он подчеркнул, что его работа – сопровождать публичных людей на концертах, фестивалях и съемках, и это не повод для домыслов о личной жизни.

Молодой человек также выразил надежду, что будут установлены обстоятельства утечки данных и виновные понесут ответственность.

Он отметил, что любой человек, выбирая место для отдыха, вправе рассчитывать на конфиденциальность и безопасность своих персональных данных, а материалы с камер видеонаблюдения не должны попадать в публичный доступ.

Ранее СМИ писали, что Агузарова провела с Онищенко три дня в загородном отеле. Уточнялось, что парень увлекается пленочной фотографией и видеосъемкой, а также работал журналистом в одном из петербургских изданий.

Читайте также


шоу-бизнес

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика