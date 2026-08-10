Дочь Успенской назвала молодого возлюбленного "опорой"

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала об отношениях с молодым бойфрендом. Девушка призналась, что влюбилась с первого взгляда. О том, что известно о романе, а также чем занимается Татьяна последнее время, – в материале Москвы 24.

"Она встречается с очень хорошим парнем"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)pacha_tati

36-летняя дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о новых отношениях с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным. Художница призналась изданию Super, что влюбилась с первого взгляда. По словам Плаксиной, ее бывший сотрудник случайно разговорился с Москвиным в парке об искусстве, а впоследствии познакомил Татьяну и Артема.





Татьяна Плаксина художница, дочь Любови Успенской С момента, когда он пришел, я почувствовала, что этот человек мне помогает, какая-то опора появилась. Даже в первый вечер, когда он ушел, мне было грустно.

Артем добавил, что их роман длится уже 8 месяцев. Парень также не скрыл восхищения возлюбленной и заявил, что Татьяна – гений. Он также отметил, что для него в отношениях важна доброта.

"Главный секрет счастья – не делиться этими секретами. Элементарно надо быть добрым человеком, не врать", – сказал Артем.

Татьяна добавила, что для нее, помимо прочего, важна также щедрость в отношениях.

О романе пары стало известно в июле. К слову, знаменитая мать Плаксиной одобрила выбор дочери.

"Это правда. Она встречается с очень хорошим парнем. Он учится в аспирантуре МГУ. Очень умный, образованный, не по годам эрудированный человек. Тане с ним очень интересно", – заявила Успенская изданию Super.





Любовь Успенская певица Я этого мальчика очень полюбила. Он никогда не придет в дом, чтобы не принести корзину цветов мне, Тане, а также домработнице. Вот такой он мальчик. И очень любит Таню до безумия. Таня влюблена в него тоже.

Певица добавила, что пара проводит время "там, где положено достойным и интеллигентным людям", то есть в музеях и театрах.

"Моя единственная семья"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)pacha_tati

Отношения Татьяны Плаксиной и Любови Успенской много лет были непростыми: долгое время они находились в ссоре. Наследница публично обвиняла знаменитую мать не только в чрезмерной опеке, но и в домашнем насилии.

В свою очередь, королева шансона заявляла, что дочь наркозависима и эмоционально нестабильна. Позже сама Татьяна призналась, что действительно несколько раз проходила лечение в рехабе.

В октябре 2024-го обе женщины оказались в центре громкого инцидента: Любовь публично заявила о пропаже дочери. Успенская выдвигала разные версии произошедшего.





Любовь Успенская певица Ее, может быть, где-то дилеры, наркоманы нашли. Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели. Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы.

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)pacha_tati

Вскоре Татьяна нашлась в Израиле.

В последнее время матери и дочери удалось наладить отношения, Плаксина даже заявила о намерении взять фамилию мамы.

"Таня Успенская – и все понятно. Я буду официально по паспорту менять, потому что это фамилия моей мамы. Самый первый человек в жизни, первый человек, который меня поддерживает, всегда рядом в самые трудные моменты. Даже когда я была против, она все равно не отворачивалась. Это самый мой близкий человек и моя единственная семья", – отметила Татьяна.

Дочь певицы также активно ищет себя в творчестве. Плаксина записывала песни под псевдонимом Pacha Tati, в 2025-м серьезно увлеклась танцами на пилоне, а в конце 2025-го Татьяна провела выставку собственных картин.