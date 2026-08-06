22-летний спутник Агузаровой заявил, что слухи о романе с певицей навредили его репутации

Молодой спутник Жанны Агузаровой вышел на связь с журналистами и опроверг слухи о романтических отношениях со звездой. Ранее в СМИ появились снимки, на которых исполнительница была замечена в компании парня в подмосковном отеле. Подробности о личной жизни певицы – в материале Москвы 24.

"Никаких иных обстоятельств не существует"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/flyvk; legion-media.com/ТАСС/Сергей Карпухин

64-летняя певица Жанна Агузарова, которая ведет закрытый образ жизни, дала неожиданный повод заговорить о себе. В СМИ распространились кадры, на которых знаменитость была замечена в компании молодого человека в лобби подмосковного отеля.

Журналисты выяснили, что спутником легенды советской эстрады является 22-летний Даниил Онищенко, который увлекается пленочной фотографией и видеосъемкой. Ранее парень работал в одном из петербургских изданий, сейчас же развивает свой блог.

Одна из гостей отеля рассказала журналистам, что видела Агузарову на отдыхе в течение 3 дней. Та посещала сауну и бассейн, вежливо общалась с персоналом, однако старалась не привлекать лишнего внимания и отказывалась от фото.

При этом Даниил оказался совсем не рад подобной славе. Он поспешил связаться с журналистами и пояснил: их отношения с легендарной артисткой являются исключительно профессиональными. Онищенко входит в команду Агузаровой и занимается организационными и административными вопросами. Он также рассказал, что кадры, распространившиеся в СМИ, действительно были сделаны в одном из отелей в конце июля: там артистка с командой остановились, чтобы подготовиться к одному из фестивалей, который впоследствии был отменен.

"Именно этим объясняется мое присутствие рядом с Жанной Хасановной в тот период. Никаких иных обстоятельств не существует", – отметил Онищенко.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/flyvk

Парень добавил, что слухи о якобы более тесных взаимоотношениях с Агузаровой нанесли ущерб его репутации.





Даниил Онищенко фотограф Я работаю с артистами и по роду своей деятельности регулярно сопровождаю публичных людей на концертах, фестивалях, съемках и других мероприятиях. Это моя работа. Но это не означает, что любая фотография рядом с артистом автоматически становится поводом для безосновательных предположений о моей личной жизни и громких заголовков, не имеющих ничего общего с реальностью.

Однако сильнее сплетен Даниила возмутил тот факт, что кадры с камер отеля, а также его персональные данные стали достоянием общественности. По мнению Онищенко, виновные в утечке информации не должны остаться безнаказанными.

"Любой человек, выбирая место для отдыха, вправе рассчитывать на конфиденциальность, безопасность своих персональных данных и на то, что материалы с камер видеонаблюдения никогда не окажутся в публичном доступе", – подчеркнул Онищенко.

"Марсианка" и дочь шведских дипломатов

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Светлана Холявчук

Жанна Агузарова родилась в Тюменской области в 1962-м. В начале 1980-х она отправилась покорять столицу, где быстро влилась в богемные круги, однако ей пришлось жить по чужому паспорту из-за потери собственного. В документе она исправила мужское имя Иван на Иванну (позже – Ивонну) Андерс и представлялась дочерью шведских дипломатов.

Агузарова обрела первую популярность, попав в коллектив "Браво". Однако ее задержали на одном из концертов за использование поддельных документов и отправили на принудительные работы в тюменский леспромхоз. Через 1,5 года она вновь вернулась на сцену. Вместе с коллективом она записала треки, ставшие хитами: "Желтые ботинки", "Старый отель", "Верю я", "Ленинградский рок-н-ролл" и другие. В конце 1980-х артистка отправилась в сольное плавание, записав альбом. В 1991-м она уехала в Лос-Анджелес, но через несколько лет вернулась. При этом Агузарова несколько раз воссоединялась с группой "Браво" и гастролировала.

Певица была одной из самых обсуждаемых эстрадных звезд. Публике она полюбилась благодаря узнаваемому голосу, СМИ называли ее королевой рок-н-ролла и эпатажа – за смелые и яркие образы. Сама Агузарова неоднократно заявляла в интервью о своей связи с инопланетными цивилизациями, позиционируя себя как "марсианку".

В последнее время звезда ведет уединенный образ жизни. Известно, что у нее нет детей, а с другими кровными родственниками она, по данным СМИ, почти не поддерживает контакты. Жанна Хасановна редко появляется на публике. При этом концертную деятельность она не прекращала: в ноябре 2024-го она выступила на вечеринке в честь дня рождения телеведущей Ксении Собчак, в январе 2025-го стала гостьей в шоу Андрея Малахова, в октябре 2025-го дала сольный концерт в Москве. Выступление состоялось при полном аншлаге.