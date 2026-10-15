Продажи билетов на сольные концерты Ларисы Долиной приостановлены

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Несколько сольных концертов певицы Ларисы Долиной в 2026 году оказались отменены или недоступны для покупки. Об этом свидетельствует информация на сайте певицы и у онлайн-сервисов по продаже билетов.

В частности, не удается приобрести билеты на концерт Долиной 11 ноября в Коломне. При попытке купить их сайт сообщает, что для этого мероприятия покупка билетов недоступна. Последующие концерты в Брянске и Обнинске пропали из онлайн-сервисов продажи билетов, но пока еще указаны на сайте певицы.

Кроме того, артистка заявлена среди участников двух юбилейных концертов артиста Игоря Бутмана и артистки Екатерины Гусевой в Государственном Кремлевском дворце. Там она входит в число более чем 10 гостей. Билеты на эти мероприятия продаются, однако неизвестно, будет ли певица в них участвовать.

Ранее было отменено выступление Долиной в столичном заведении Lюstra Bar. Вся информация о музыкальном вечере и продаже билетов пропала с сайтов площадки и билетных операторов. Новых концертов исполнительницы в этом баре до конца года не планируется.

