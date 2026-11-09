В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" ко Всемирному дню качества

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Роскачества"

В столице представили специальную транспортную карту "Тройка", приуроченную ко Всемирному дню качества, который отмечается 12 ноября. Об этом сообщил Дептранс Москвы в МАХ.

В департаменте отметили, что карту создали совместно с Роскачеством, а оформление выполнили в фирменной цветовой гамме организации.

Приобрести новинку можно на стойках "Живое общение", в интернет-магазине московского метро, на маркетплейсах, а также во флагманских магазинах на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово.

Ранее в Москве выпустили тематическую карту "Тройка" к 100-летию гаража Константина Мельникова на Новорязанской улице, где располагается Музей транспорта Москвы. Получить ее можно бесплатно при оформлении годовой индивидуальной "Карты попутчика".

Забрать экземпляр можно через 14 дней после оформления в билетных кассах музея на Новорязанской улице, доме 27. Количество карт ограничено.

