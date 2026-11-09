Путин поздравил Александру Пахмутову с 97-летием

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, композитора Александру Пахмутову с днем рождения. Он назвал ее произведения подлинным достоянием отечественной культуры. Полное поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что музыкальные произведения Пахмутовой отражают гордость за выдающиеся достижения российского народа и пользуются заслуженным признанием.

"Желаю Вам доброго здоровья, успехов и вдохновения", – говорится в сообщении.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом. Музыкой она начала заниматься в 3,5 года, а в 1943 году поступила в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В 1953 году окончила консерваторию, а спустя три года – аспирантуру.

Пахмутова написала около 400 песен, в том числе "Нежность", "Команда молодости нашей", "Обнимая небо", "Надежда" и "Как молоды мы были". Она также создавала произведения для симфонического оркестра и музыку к кинофильмам.

В 1984 году композитору присвоили звание народной артистки СССР, в 1990-м – Героя Социалистического Труда, а в 2024-м – Героя Труда России. Она также является лауреатом Государственных премий СССР и России.

Ранее день рождения отметил режиссер Никита Михалков, ему исполнился 81 год. По этому случаю Сергей Собянин направил ему телеграмму, в которой отметил, что фильмы Михалкова получили признание в России и за рубежом, а созданная им "Мастерская "12" успешно работает в Москве и других городах.