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21 октября, 13:30

Мэр Москвы

Собянин поздравил режиссера Никиту Михалкова с днем рождения

Фото: Агентство «Москва»

Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с днем рождения, ему исполнился 81 год. Текст телеграммы председателю Союза кинематографистов России размещен на официальном сайте мэра столицы.

В поздравлении Собянин подчеркнул, что работы Михалкова получили признание миллионов зрителей, а его фильмы известны не только в России, но и за рубежом. Мэр также отметил вклад режиссера в сохранение и распространение русской культуры и отдельно упомянул созданную им "Мастерскую "12" Никиты Михалкова", спектакли которой идут в Москве и других городах страны.

"Желаю вам, уважаемый Никита Сергеевич, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих достижений", – написал градоначальник.

Михалков появился на свет 21 октября 1945 года в Москве. Его отец – известный писатель Сергей Михалков, а мать – поэтесса Наталья Кончаловская.

Впервые он вышел на съемочную площадку в 14 лет в рамках съемок фильма "Солнце светит всем", но настоящая слава настигла его в 1963 году после выхода киноленты Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". В период съемок Михалков являлся студентом актерского отделения Театрального училища им. Б. В. Щукина.

Позже Михалков увлекся режиссурой. В 1971 году он отучился в мастерской Михаила Ромма во ВГИΚе. В 1974-м выпустил свой первый полнометражный фильм – "Свой среди чужих, чужой среди своих". Позднее он также снял фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино", созданный по "Безотцовщине" А. П. Чехова.

Международное признание принесла Михалкову драма "Утомленные солнцем". В 1995 году она получила премию "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Картина "12" была отмечена "Золотым львом" Венецианского кинофестиваля. Еще один фильм режиссера, "Солнечный удар", снятый в 2014 году по произведениям Ивана Бунина, получил премию "Золотой орел".

Режиссер стал народным артистом РСФСР в 1984 году. Он также награжден орденом Александра Невского и всеми четырьмя степенями ордена "За заслуги перед Отечеством".

Ранее Михалков по случаю своего 81-летия вспомнил о принципах, которым его научили родители. По его словам, от матери он получил три главных истины, заложивших фундамент его характера.

"Значит, так надо", смысл которой он осознал лишь спустя годы. В этом скрывалось правило искать не причину случившегося, а выход из ситуации. "Не спрашивай у Бога "за что", спрашивай "зачем" и совет брать немного меньше того, на что, по собственному мнению, имеешь право.

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