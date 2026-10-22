Собянин сообщил о ликвидации уже 163 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили еще 73 беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр столицы уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще 90 вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено 163 дрона противника.

В связи с угрозой атаки БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский объявлены временные ограничения на полеты. Все перечисленные аэропорты приостановили обслуживание рейсов.