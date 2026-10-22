Собянин: 21 БПЛА уничтожен системой ПВО Минобороны

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще 21 БПЛА на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб. Устанавливаются возможные последствия воздушной атаки.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще 25 вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. Всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено 46 дронов противника.

В связи с угрозой атаки БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский объявлены временные ограничения на полеты.