Собянин сообщил о сбитии уже 25 беспилотников, направлявшихся к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО уничтожили еще 20 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр столицы.

Ранее силы ПВО уничтожили еще 5 беспилотников на подлете к Москве. Таким образом, с полуночи над столичным регионом было сбито уже 25 вражеских дронов.

На фоне отражения атаки БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию, тогда как оставшиеся три аэропорта полностью закрыты на прием и выпуск рейсов.