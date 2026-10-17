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17 октября, 18:07

Общество

Михалков призвал создать в России национальные факультеты кино

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

Режиссер Никита Михалков в беседе с политическим обозревателем ИС "Вести" Андреем Медведевым заявил о необходимости создания в России национальных факультетов кино.

"Я убежден абсолютно, что нужно создавать национальные студии. Даже не студии, а национальные факультеты той или другой республики, той или другой национальности, населяющей нашу страну", – указал он.

По словам Михалкова, такая инициатива имеет не только профессиональное, но и политическое значение. Режиссер пояснил, что в республиках и у малых народов, где появляется собственный кинематограф, это становится важной частью жизни.

"Они осознают, что, делая свое, они все равно являются одним из бриллиантов в короне нашего государства. Они самостоятельны, но они вместе. Они с нами. Мы с ними", – добавил он.

Ранее Михалков предложил учредить премию имени режиссера Алексея Балабанова. По его словам, претендовать на награду могли бы молодые деятели искусств. В качестве приза он предложил выдавать им маленькую копию памятника Балабанову.

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