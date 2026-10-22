00:54Политика
Трамп заявил, что не собирается ужесточать санкции против РФ
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не планирует ужесточать американские санкции в отношении России, поскольку Москва и Вашингтон, предположительно, близки к заключению сделки по Украине. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.
"Возможно, что мы близки к сделке. Когда вы близки к сделке и ведете очень деликатные переговоры, то не вводите санкции", – подчеркнул американский лидер.
При этом Трамп отметил, что у него есть полномочия ввести ограничительные меры в любой момент.
Трамп уже заявлял, что разрешение украинского конфликта ближе, чем когда-либо ранее. Президент США отметил, что пытается избежать каких-то неверных шагов в связи с активизацией попыток урегулирования украинского конфликта Москвой и Вашингтоном.
По данным СМИ, Трамп рассчитывает заключить соглашение по украинскому урегулированию в середине декабря на саммите "Группы двадцати" (G20). Американский лидер считает декабрьскую встречу "идеальным временем" для заключения мирного соглашения.
Россия готова возобновить переговоры по Украине в ноябре