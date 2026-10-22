02:55Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении 56 БПЛА, летевших на столицу
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сбиты еще 10 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков дронов.
Ранее силы ПВО уничтожили еще 46 беспилотников на подлете к Москве. С полуночи над столичным регионом было сбито уже 56 вражеских дронов.
На фоне отражения атаки БПЛА временные ограничения объявлены в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.