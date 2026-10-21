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21 октября, 23:54

Происшествия

Дрон ВСУ атаковал автобус персонала ЗАЭС

Фото: 123RF.com/aapsky

Украинский дрон атаковал автобус, который используется для перевозки персонала Запорожской АЭС (ЗАЭС). В результате удара погиб водитель, сообщили в пресс-службе станции.

"После дневной смены автобус развез сотрудников и возвращался в гараж. В результате атаки погиб водитель", – говорится в сообщении.

На ЗАЭС подчеркнули, что повторная атака ВСУ на транспорт второй день подряд свидетельствует о целенаправленном характере ударов. Они создают прямую угрозу людям, которые обеспечивают работу и безопасность станции.

"Персонал не должен становиться мишенью ни на рабочих местах, ни по дороге на станцию и домой. Удары по людям, обеспечивающим безопасность Запорожской АЭС, недопустимы", – добавили в пресс-службе.

Ранее Энергодар вновь подвергся атакам со стороны украинских вооруженных формирований: был совершен артиллерийский обстрел территории Запорожской ТЭС. В частности, было зафиксировано не менее четырех прилетов снарядов. Пострадавших нет, возгорания не произошло.

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отмечал, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается сложной: атаки на транспорт и дорогу, которая связывает станцию с Энергодаром, не прекращаются.

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