ВСУ обстреляли территорию ЗАТЭС в Энергодаре

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Энергодар вновь подвергся атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

По его словам, был совершен артиллерийский обстрел территории Запорожской ТЭС. В частности, зафиксировано не менее четырех прилетов снарядов. Пострадавших нет, возгорания не произошло.

Кроме того, была атакована территория медико-санитарной части № 145. Как уточнил Пухов, FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений нет.

Ранее два объекта ЗАЭС – лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов – были повреждены в результате атаки украинских военных. Лабораторный корпус расположен примерно в 200 метрах от четвертого и пятого энергоблоков.

После этого "Росатом" передал МАГАТЭ сведения о необходимости организовать ремонтные работы на станции и ввести временный режим тишины.

