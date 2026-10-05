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05 октября, 11:00

Происшествия

Два объекта Запорожской АЭС получили повреждения после ночной атаки

Фото: РИА Новости

Два объекта Запорожской АЭС – лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов – получили повреждения после ночной атаки. Об этом сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

В обоих случаях была повреждена кровля. При этом лабораторный корпус расположен примерно в 200 метрах от четвертого и пятого энергоблоков. Лихачев отметил, что угрозы ядерной безопасности после произошедшего нет.

"Пострадавших при атаке ВСУ на производственные здания ЗАЭС нет", – уточнила пресс-служба станции в MAX.

Кроме того, "Росатом" проинформировал МАГАТЭ о необходимости провести ремонтные работы на станции и установить временный режим тишины. Сейчас стороны согласовывают параметры такого режима. По словам Лихачева, проведение ремонта связано с риском для сотрудников ремонтных бригад.

Ситуация затрагивает и расположенный рядом Энергодар. В результате артиллерийских обстрелов и атак дронов в городе уничтожено около 70 объектов коммунальной, социальной и торговой инфраструктуры, еще порядка 50 получили повреждения.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев усилил атаки на российские ядерные объекты, используя западное финансирование. По имеющейся информации, после получения от ЕС 90 миллиардов евро ситуация с радиационной безопасностью значительно обострилась.

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