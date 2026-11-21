Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные полицейские задержали 24-летнего курьера телефонных мошенников, который получил от потерпевшей 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве в МАХ.

По данным ведомства, аферисты убедили 61-летнюю жительницу столицы, что ее сбережения якобы идут на финансирование преступной деятельности. Чтобы "декларировать" средства, женщина передала незнакомцам более 6 миллионов рублей.

Когда мошенники попытались получить оставшиеся деньги, сотрудники банка заподозрили обман и сообщили в полицию. Оперативники установили и задержали одного из курьеров – от потерпевшей он получил 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Мошенничество").

Ранее в Москве задержали двух женщин в возрасте 21 и 28 лет, подозреваемых в мошенничестве. 25-летнему москвичу позвонили и предложили обновить пароль от домофона, а затем злоумышленники выманили у мужчины код из СМС. После этого потерпевшего стали убеждать, что он финансирует противоправную деятельность.

В результате москвич снял сбережения, оформил кредит и передал средства злоумышленникам. Ущерб составил более 8,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.